Via della Meridiana grave scooterista 17enne dopo lo scontro con un' auto

Notizia in breve

Un ragazzo di 17 anni alla guida di uno scooter è rimasto gravemente ferito dopo lo scontro con un'auto all'incrocio tra via della Meridiana e viale Carducci, intorno alle 12. La moto e il veicolo sono entrati in collisione in modo violento, causando ferite serie al giovane. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell'ordine per i rilievi.