Via della Meridiana grave scooterista 17enne dopo lo scontro con un' auto

Da livornotoday.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un ragazzo di 17 anni alla guida di uno scooter è rimasto gravemente ferito dopo lo scontro con un'auto all'incrocio tra via della Meridiana e viale Carducci, intorno alle 12. La moto e il veicolo sono entrati in collisione in modo violento, causando ferite serie al giovane. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell'ordine per i rilievi.

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Incidente stradale in via della Meridiana, all'incrocio con viale Carducci, dove uno scooter e un'auto si sono scontrati intorno alle 12.30 di oggi, lunedì 25 maggio. Sul mezzo a due ruote viaggiava una ragazza di 17 anni, soccorsa dai volontari della Svs, intervenuti con due ambulanze di cui una. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

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