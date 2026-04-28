Via Mastacchi grave scooterista dopo lo scontro con due auto

Stamattina in via Mastacchi si è verificato un incidente stradale alle 7.30, coinvolgendo due auto e uno scooter. Un scooterista è rimasto ferito in seguito allo scontro tra i tre veicoli. La dinamica dell’incidente è al momento oggetto di indagini da parte delle autorità. Sul posto sono intervenuti i soccorsi per prestare assistenza al ferito.