Via Mastacchi grave scooterista dopo lo scontro con due auto
Stamattina in via Mastacchi si è verificato un incidente stradale alle 7.30, coinvolgendo due auto e uno scooter. Un scooterista è rimasto ferito in seguito allo scontro tra i tre veicoli. La dinamica dell’incidente è al momento oggetto di indagini da parte delle autorità. Sul posto sono intervenuti i soccorsi per prestare assistenza al ferito.
Incidente stradale in via Mastacchi intorno alle 7.30 di oggi, martedì 28 aprile. Secondo una prima ricostruzione sono tre i mezzi coinvolti, due auto e uno scooter. Ad avere la peggio è stato il 37enne conducente del mezzo a due ruote che nell'impatto è finito rovinosamente a terra. Sul posto.🔗 Leggi su Livornotoday.it
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