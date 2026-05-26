A Montevarchi si è chiusa "Varchi in Vigna", la manifestazione dedicata al vino che nell’arco dei tre giorni ha registrato oltre 6.000 presenze complessive senza particolari criticità per l’ordine pubblico e con un riscontro complessivamente molto positivo da parte di organizzatori, operatori e pubblico. L’evento ha trasformato Piazza Varchi in un vero e proprio scenario immersivo, con una vigna urbana allestita nel cuore della città e filari scenografici tra i quali sono stati collocati i tavoli per le degustazioni di prodotti tipici e dei vini proposti dai 25 operatori presenti ai lati della piazza, dando vita a un percorso diffuso di assaggi e convivialità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Varchi in Vigna ha fatto il botto. In seimila per la tre giorni di festa

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