Vanoli fa il miracolo e Paratici lo caccia per far posto a Grosso Il melodramma social dell’agente | No words

Da ilnapolista.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il tecnico di una squadra di calcio è stato esonerato dopo aver ottenuto una vittoria sorprendente. La decisione è arrivata per fare spazio a un nuovo allenatore, con il cambio di guida tecnica che ha portato anche a un commento breve da parte dell’agente, che ha scritto “No words” sui social. Nei commenti si sottolinea che, nel calcio italiano, i risultati sorprendenti spesso non sono sufficienti a salvare la posizione.

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Se c’è una regola non scritta nel calcio italiano, è che i miracoli sportivi raramente garantiscono la sopravvivenza aziendale. Se salvi la vita a un club, il club ti ringrazierà caldamente prima di accompagnarti alla porta per abbracciare il “nuovo progetto”. È l’esatto e surreale paradosso che sta andando in scena a Firenze, dove Paolo Vanoli si appresta a svuotare l’armadietto dopo aver compiuto un’impresa che in piazze normali gli sarebbe valsa, se non una statua, almeno un rinnovo a cifre raddoppiate. E invece no. Il nuovo corso targato Fabio Paratici ha altre idee, e portano tutte al nome di Fabio Grosso. Per Vanoli non c’è spazio, nonostante i numeri gridino vendetta. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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