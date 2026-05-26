Il tecnico di una squadra di calcio è stato esonerato dopo aver ottenuto una vittoria sorprendente. La decisione è arrivata per fare spazio a un nuovo allenatore, con il cambio di guida tecnica che ha portato anche a un commento breve da parte dell’agente, che ha scritto “No words” sui social. Nei commenti si sottolinea che, nel calcio italiano, i risultati sorprendenti spesso non sono sufficienti a salvare la posizione.

Se c’è una regola non scritta nel calcio italiano, è che i miracoli sportivi raramente garantiscono la sopravvivenza aziendale. Se salvi la vita a un club, il club ti ringrazierà caldamente prima di accompagnarti alla porta per abbracciare il “nuovo progetto”. È l’esatto e surreale paradosso che sta andando in scena a Firenze, dove Paolo Vanoli si appresta a svuotare l’armadietto dopo aver compiuto un’impresa che in piazze normali gli sarebbe valsa, se non una statua, almeno un rinnovo a cifre raddoppiate. E invece no. Il nuovo corso targato Fabio Paratici ha altre idee, e portano tutte al nome di Fabio Grosso. Per Vanoli non c’è spazio, nonostante i numeri gridino vendetta. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Vanoli fa il miracolo e Paratici lo caccia per far posto a Grosso. Il melodramma social dell’agente: “No words”

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