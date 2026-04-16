Alle 21 si gioca la partita tra Fiorentina e Crystal Palace, con la squadra inglese in vantaggio di 3-0 dopo l'incontro di andata. La Fiorentina tenta di recuperare lo svantaggio, puntando su Harrison, Piccoli e Gud, mentre i padroni di casa devono vincere con almeno tre gol di scarto per passare il turno. La sfida si svolge questa sera, con le squadre pronte a scendere in campo.

(4-3-3): De Gea; Comuzzo, Pongracic, Ranieri, Gosens; Fabbian, Fagioli, Ndour; Harrison, Piccoli, Gudmundsson. All. Vanoli. (3-4-3): Henderson; Lacroix, Richards, Canvot; Munoz, Wharton, Kamada, Mitchell; Sarr, Mateta, Pino. All. Glasner. Sarà lo spagnolo Jesus Gil Manzano a dirigere la gara di ritorno dei quarti di finale di Conference League tra Fiorentina e Crystal Palace. Assistenti saranno Angel Nevado e Guadalupe Porras Ayudo, il quarto ufficiale sarà Juan Martinez Munuera. Il Var sarà Guillermo Cuadra Fernandez, l'Avar Valentin Gomez. La gara di ritorno dei quarti di finale di Conference League tra Fiorentina...🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - LIVE Alle 21 Fiorentina-Crystal Palace: Vanoli a caccia del miracolo con Harrison-Piccoli-Gud

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LIVE Alle 21 Fiorentina-Rakow: Vanoli con Fazzini e Piccoli(3-4-3): 48 Zych; 2 Mosor, 25 Racovitan, 4 Svarnas; 7 Tudor, 6 Repka, 23 Struski, 19 Ameyaw; 10 Lopez, 18 Brunes, 9 Makuch.

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