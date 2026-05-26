Il bambino di 5 anni e mezzo cadde dalle Mura il 21 agosto 2018. Il pubblico ministero ha dichiarato che si trattò di una fatalità e che non ci sono responsabilità per i tre ex dirigenti comunali processati davanti al giudice di pace. I tre erano accusati di eventuali negligenze legate alla sicurezza dell’area. La sentenza ha riconosciuto l’assenza di profili di colpevolezza.

Lucca, 26 maggio 2026 – La drammatica caduta dalle Mura del bimbo francese di 5 anni e mezzo del 21 agosto 2018 fu sostanzialmente una fatalità e comunque non ci sono profili di colpevolezza a carico dei tre ex dirigenti comunali finiti sotto processo davanti al giudice di pace Alessandro Breschi. Così in aula il pm onorario Francesco Carlesi che ha chiesto ieri l’ assoluzione “perché il fatto non sussiste“ per gli ex vertici dell’Opera delle Mura Alessandro Biancalana, Giovanni Marchi e Maurizio Tani, accusati di lesioni colpose. Il pm ha sottolineato come le Mura urbane siano nate come fortificazione difensiva e siano oggi un monumento storico che non può essere stravolto con barriere in ogni punto pericoloso. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “Vanno tutti assolti”. Bimbo caduto dalle Mura, per il pm fu una fatalità

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