Bimbo cadde dalle Mura testimone a sorpresa smentisce il padre | Non finì subito di sotto

Ieri in aula si è svolta un’udienza nel processo riguardante il bambino francese che il 21 agosto 2018 è caduto con la bicicletta dalle mura urbane. Sono stati ascoltati diversi testimoni, tra cui un uomo che ha fornito una versione diversa rispetto a quella del padre del bambino, affermando che il bambino non è finito subito sotto, contraddicendo così una delle dichiarazioni precedenti. Sono imputati tre ex funzionari dell’Opera delle Mura.

Lucca, 7 maggio 2026 – Colpo di scena ieri in aula al processo davanti al giudice di pace Breschi per la vicenda del bimbo francese caduto con la bici dalle Mura urbane il 21 agosto 2018 che vede imputati tre ex funzionari dell’Opera delle Mura. E’ spuntato dopo tanti anni infatti un super testimone: Angelo Nencetti, attuale responsabile dell’Ufficio Eventi del Comune di Lucca, già direttore organizzativo di Lucca Comics. Il funzionario comunale, che incredibilmente finora nessuno aveva pensato di ascoltare, quel giorno era sul luogo dell’incidente al Baluardo San Regolo e ha raccontato cosa accadde, smentendo di fatto la ricostruzione fatta dal padre del bimbo prima nel verbale della Polizia municipale e poi in aula al processo.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Bimbo cadde dalle Mura, testimone a sorpresa smentisce il padre: “Non finì subito di sotto” Notizie correlate Scontro in autostrada, muore bimbo di 8 anni sbalzato dalla moto: sotto shock il padre illesoUn bambino di 8 anni è morto in un incidente sull’autostrada A21 Torino-Piacenza nel tratto compreso tra il casello di Felizzano e l’uscita di Asti... Osio Sotto: si spaccia per il padre e cerca di rapire un bimbo di 8 anni, arrestatoOsio Sotto, 31 marzo 2026 – Cerca di portare via un bambino da un centro sportivo, spacciandosi per il padre. Contenuti utili per approfondire Si parla di: Bimbo cadde dalle Mura, testimone a sorpresa smentisce il padre: Non finì subito di sotto. Bimbo cadde dalle Mura, testimone a sorpresa smentisce il padre: Non finì subito di sottoL’uomo aveva detto di essere caduto dal baluardo correndo dietro al figlio. Ma al processo il funzionario comunale Angelo Nencetti racconta tutt’altro ... lanazione.it Bambino caduto dalle Mura, prosegue la battaglia legale: la famiglia vuole i risarcimentiLucca, 9 settembre 2025 – Non si ferma la battaglia legale avviata dalla famiglia del bimbo francese che il 21 agosto 2018 cadde in bici dalle Mura, al baluardo San Regolo. A distanza di oltre sette ... lanazione.it