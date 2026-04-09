Ca? Robinia tutti assolti dopo 10 anni | Non fu corruzione

Dopo dieci anni di processo, la Corte d’appello di Venezia ha assolto tutti gli imputati coinvolti nel caso Ca? Robinia, dichiarando che non si trattò di corruzione. La decisione ha suscitato sentimenti contrastanti tra i familiari delle persone coinvolte, alcuni commossi e altri visibilmente frustrati, di fronte alla pronuncia definitiva. La vicenda aveva avuto ampie risonanze pubbliche e aveva visto coinvolti numerosi attori nel corso del procedimento giudiziario.

TREVISO - Lacrime di gioia e di rabbia. Può sintetizzarsi così la reazione della famiglia Sernagiotto di fronte al verdetto arrivato ieri dalla Corte d’appello di Venezia sul caso di Ca’ della Robinia. Tre assoluzioni e una condanna più lieve: con un colpo di scena, i giudici veneziani hanno sostanzialmente ribaltato la sentenza di primo grado emessa nel 2023 dal collegio del Tribunale di Treviso riguardo allo scandalo che ha coinvolto la cooperativa. Remo Sernagiotto, ex assessore regionale di Forza Italia morto nel 2020, assistito dal legale Fabio Crea, è stato assolto dall’accusa di corruzione. Per i giudici della Corte d’appello, «il fatto non sussiste». 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Ca? Robinia, tutti assolti dopo 10 anni: «Non fu corruzione» Leggi anche: Agguato ai tifosi della Cavese, due ultras della Casertana assolti dopo 10 anni Leggi anche: Presunte mazzette sull’Alta Velocità, tutti assolti dopo 13 anni. Per una vicenda di Rolex Maurizio Lupi si dimise da ministro Argomenti più discussi: Ca' della Robinia, ribaltone in Appello: assolti Modolo e Baldassin, riabilitata la figura di Remo Sernagiotto; Caso Ca’ della Robinia, non ci fu corruzione: assolti Modolo e Baldissin; MONTEBELLUNA | SCANDALO CA’ DELLA ROBINIA, LA FIGLIA DI SERNAGIOTTO: TANTA RABBIA PER UN INCUBO D…; Ca' della Robinia, ribaltone in Appello: assolti Modolo e Baldassin, riabilitata la figura di Remo Sernagiotto. Questo albero produce il miele più venduto d'Italia, i fiori più profumati di maggio e il legno più resistente del giardino. Ed è una SPECIE INVASIVA che sta cancellando i boschi autoctoni — ma nessuno vuole sentirselo dire. La robinia (Robinia pseudoacacia) - facebook.com facebook