D'Amico e Gasp collaborano dall'inizio del 2022 e sono vicini a un accordo con la Roma. Nel triennio 2022-2025, hanno vinto l'Europa League nel 2024 con l'Atalanta e hanno ingaggiato il portiere Ederson. La loro collaborazione ha portato a risultati significativi, consolidando un rapporto professionale che si rafforza nel tempo. La partnership tra i due coinvolge anche la valorizzazione di talenti e la gestione di operazioni di mercato.

Professionalmente si sono conosciuti a Bergamo, nel 2022, quando Tony D’Amico divenne il ds dell’Atalanta perché Sartori e Gasperini non potevano più convivere. Ma in realtà è come se D’Amico e Gasp si conoscessero da sempre, fin dai tempi di Pescara, quando l’attuale allenatore della Roma guidava il centrocampo abruzzese e D’Amico era un bambino che giocava nel Curi Pescara e andava a guardare gli allenamenti di un certo Leo Junior. “Con Gasp abbiamo parlato spesso dei tempi di Pescara”, ha detto tempo fa l’attuale (ancora per quanto?) ds dell’Atalanta. Ecco, presto potrebbero tornare a farlo, ma ad altre latitudini, dalle parti di Trigoria, dove aspettano il sì definitivo di D’Amico per accettare il nuovo incarico di direttore sportivo della Roma. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Vanno d'accordo e valorizzano talenti: perché D'Amico è sempre più vicino a Gasp. E alla Roma

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