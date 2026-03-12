Calhanoglu addio sempre più vicino | c’è anche la cifra dell’accordo

Hakan Calhanoglu potrebbe lasciare l’Inter, secondo quanto riportato da FCInter1908, che indica come la società nerazzurra abbia deciso di mettere in vendita il centrocampista turco. La trattativa con il Galatasaray sembra essere in fase avanzata, con la società turca che ha manifestato interesse e richiesto ufficialmente il suo acquisto. La cifra dell’accordo tra le parti sarebbe stata definita.

Calhanoglu. Per Hakan Calhanoglu potrebbe aprirsi un nuovo capitolo nella sua carriera: l’ Inter, stando a quanto riportato da FCInter1908, avrebbe deciso di mettere in vendita il centrocampista turco, accogliendo le numerose richieste del Galatasaray. Dopo mesi di trattative senza accordo, i giallorossi potrebbero avere finalmente l’opportunità di tesserare il giocatore, considerando che la società italiana avrebbe già fissato la cifra richiesta per il cartellino. La decisione dell’ Inter sarebbe motivata soprattutto dai frequenti problemi fisici di Calhanoglu. Nonostante in precedenza fosse stata valutata l’ipotesi di un rinnovo del contratto, attualmente in scadenza nel 2027, i continui infortuni del centrocampista hanno reso più probabile una separazione già nella prossima estate. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

