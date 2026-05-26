Un candidato ha ottenuto un risultato significativo alle elezioni locali a Vigevano, con un risultato superiore alle aspettative. La vittoria si è concretizzata grazie a un buon riscontro tra gli elettori della zona, anche se non rappresenta un dato nazionale. La vittoria locale, comunque, può indicare un trend o un orientamento specifico, ma non si può estendere come indicazione generale a livello nazionale.

Non può essere un’indicazione nazionale assoluta, ma con tutte le sue dinamiche locali Vigevano può diventare un indizio. Nel principale comune del lomellino, provincia di Pavia, dalle urne è uscito il miglior risultato dei candidati vannacciani nella tornata amministrativa. Qui Furio Suvilla, appoggiato dall’eurodeputato anche con un comizio, ha conquistato il 14% dei consensi, più che raddoppiati dalle ultime elezioni. Sei anni fa lo stesso candidato, con un passato leghista, racimolò il 6% con poco più di 1600 voti. Ieri dalle urne ne sono usciti oltre il doppio, dopo una campagna elettorale giocata sui temi della sicurezza e insinuandosi nella crisi della Lega e le spaccature del centrodestra. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Vannacci tratta al rialzo e sbanca a Vigevano

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

La Lezione Di Vannacci Al Giornalista

Notizie e thread social correlati

Vigevano, Vannacci in piazza: tra cori dei sostenitori e protesteA Vigevano si sono svolti momenti di confronto pubblico durante la visita del generale Vannacci in piazza.

Vigevano, l’exploit di Furio Suvilla sostenuto da Roberto VannacciFurio Suvilla ha ottenuto più del 14% dei voti alle elezioni comunali di Vigevano.

Argomenti più discussi: Sondaggi politici 2026 | Rialzo Pd-M5s, calo FdI al 28,5%: Vannacci supera 4%. Caos sbarramento per Calenda; Sondaggi politici Meloni al 28,5% mentre la sfida Vannacci-Salvini condiziona la destra.

Firenze, il David accostato al simbolo del partito di Vannacci: è polemicaNessuna autorizzazione concessa. Questa la posizione della direttrice della Galleria dell’Accademia di Firenze che ha dovuto far fronte alle polemiche dopo che è emerso un utilizzo non autorizzato ... tg24.sky.it

Strappo nella Lega: Ravetto lascia il partito di Salvini e va con VannacciÈ la prima big del Carroccio a passare con l’ex parà. I fedelissimi del generale: altri passeranno a Futuro nazionale ... repubblica.it