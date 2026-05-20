Vigevano Vannacci in piazza | tra cori dei sostenitori e proteste

A Vigevano si sono svolti momenti di confronto pubblico durante la visita del generale Vannacci in piazza. Alcuni presenti hanno cantato cori di supporto, mentre altri hanno manifestato dissenso con proteste e bandiere. La visita ha suscitato domande sulla possibile ripercussione del suo programma elettorale sui voti della destra tradizionale. Inoltre, sono emersi dissidi tra le posizioni del generale e la Chiesa locale, che ha espresso alcune riserve su alcuni temi affrontati durante l’evento.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui