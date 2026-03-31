Massimo Lovati, noto per aver rappresentato Andrea Sempio nel procedimento per il delitto di Garlasco, ha deciso di abbandonare la professione legale e presentare la sua candidatura a sindaco di Vigevano. La candidatura avviene con il sostegno del partito Democrazia sovrana popolare, guidato da Marco Rizzo. La sua scelta coinvolge direttamente la città di Vigevano, sua città natale.

Massimo Lovati, ex legale di Andrea Sempio nel caso del delitto di Garlasco, lascia l’avvocatura e si candida come sindaco del Comune di Vigevano, la sua città natale, con il partito Democrazia sovrana popolare di Marco Rizzo. La notizia è stata confermata anche dal suo avvocato Fabrizio Gallo, secondo cui Lovati ora “vuole dedicarsi alla sua città”. Iscritto all’albo degli avvocati di Pavia dal 1982, Lovati ha deciso di abbandonare la professione, tentando la carriera politica. L’ultimo suo incarico di rilievo è proprio quello riguardante Andrea Sempio, il nuovo sospettato dell’omicidio di Chiara Poggi che lo scorso ottobre ha revocato l’incarico a Lovati dopo alcune dichiarazioni rese dal legale in alcune trasmissioni tv nonché a Fabrizio Corona nel suo format Falsissimo. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Lovati scende in campo: l’ex avvocato di Andrea Sempio si candida come sindaco di Vigevano

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