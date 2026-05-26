Vannacci in trincea | Marina chi?

Il generale ha dichiarato di non riconoscere l’autorità della Marina e ha respinto i tentativi di imporre veti politici. Ha inoltre affermato che il centrodestra dovrebbe adeguarsi alle sue condizioni, definendo alcune “linee rosse” da rispettare.

«Marina chi?»: non manca il coraggio al generale Roberto Vannacci, che alla domanda sul seicentesimo retroscena che racconta di una Marina Berlusconi contraria a una alleanza del centrodestra con Futuro nazionale va giù piatto: «Chi è Marina Berlusconi? Perché», risponde Vannacci, «non mi risulta sia capo di un partito politico. Oppure stiamo dicendo che Forza Italia è un partito eterodiretto dal potere dei soldi e dell’editoria? Non mi risulta che Marina Berlusconi faccia politica. Quindi perché dovrei rispondere a qualcuno che non fa politica?». Vannacci è convinto, ed è difficile dargli torto, che il centrodestra, alle prossime politiche,... 🔗 Leggi su Laverita.info

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