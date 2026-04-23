Cinque Terre, 23 aprile 2026 – Da anni, le imprese attive nel settore del noleggio e della locazione nell’Area marina protetta si trovano in difficoltà a causa di una recente misura che ha escluso decine di aziende storiche. Questa decisione ha portato molte di esse a prepararsi per un ricorso al Tribunale amministrativo regionale, considerato l’unico modo per tentare di mantenere le proprie attività. Le aziende affermano di non voler agire per capriccio, ma di essere spinte dalla necessità di sopravvivenza.

Cinque Terre, 23 aprile 2026 – La misura è ormai colma, frutto di una situazione che si trascina da anni e culminata in questi giorni nell’esclusione di decine di aziende storiche, per le quali il ricorso al Tar non è un atto dovuto o un capriccio, ma una speranza di sopravvivenza. È ancora bufera sulla graduatoria per il rilascio delle autorizzazioni all’esercizio delle attività di noleggio e locazione dell’Area marina protetta del Parco nazionale delle Cinque Terre. Sono cinquantotto le aziende rimaste a terra a seguito della classifica dell’ente di Manarola che, quest’anno, ha accettato 130 delle 189 domande presentate. Un iter che però è finito sotto la lente delle imprese escluse – molte delle quali spezzine – che si stanno già muovendo per impugnare al Tribunale amministrativo regionale l’intera procedura del Parco.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Noleggio e locazione nell’Area marina protetta, le imprese escluse in trincea: “Pronti a ricorrere al Tar”

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