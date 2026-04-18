Il leader di un partito di centrosinistra ha incontrato un generale noto per le sue posizioni, suggerendo che lasci la carica di un esponente del governo. Si parla anche di un possibile appoggio di un esponente di Forza Italia a un candidato sindaco di una città ligure. Inoltre, circolano rumors su un possibile sostegno di un influencer e di alcuni esponenti politici di centrodestra.

Dio solo sa perché, ogni volta che nella politica italiana c’è qualcosa di poco chiaro, spunta sempre la manina di Matteo Renzi. Che sia un abile e scaltro manovratore ce ne siamo accorti in più occasioni, ma che dal basso delle sue infinitesime percentuali al voto, riesca sempre, in un modo o nell’altro, a influenzare questo o quello, condizionando i partiti e finendo per diventare la stampella di qualche governo, resta un mistero. In vista delle Politiche 2027 il senatore di Rignano, da buon democristiano, è già al lavoro sottobanco. L’ultimo trucchetto che si è inventato è davvero machiavellico. È in cantiere un trappolone degno solo di...🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Renzi tenta Vannacci: «Lasci la Meloni». Rumors sulla Salis: piace pure a Marina

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