La sfida del generale Vannacci trova risposte sempre più ampie | la consigliera comunale entra in Futuro Nazionale

Una consigliera comunale ha deciso di entrare in Futuro Nazionale, il movimento politico promosso dal generale Roberto Vannacci. Il progetto si sta espandendo nell’entroterra romagnolo, con risposte sempre più ampie che testimoniano un crescente interesse nella regione. La presenza del movimento si fa sentire in diverse aree locali, rafforzando la sua presenza nel panorama politico territoriale.

Ad accogliere il nuovo arrivo nella sede del Comitato di Forlì 93, il referente del comitato, l'avvocato Francesco Minutillo, e Mauro Giannini, sindaco di Pennabilli Il progetto politico di Futuro Nazionale, promosso dal generale Roberto Vannacci, continua a radicarsi anche nell’entroterra romagnolo. A Borghi, comune della provincia di Forlì-Cesena, la consigliera comunale Mariacristina Trotta, con delega alla scuola e insegnante di scuola primaria, ha annunciato il tesseramento al partito, avviando contestualmente il percorso per la costituzione di un comitato costituente locale. Ad accogliere il nuovo arrivo nella sede del Comitato di Forlì 93, il referente del comitato, l'avvocato Francesco Minutillo, e Mauro Giannini, sindaco di Pennabilli. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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