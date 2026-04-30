Due esponenti della comunità islamica nella lista della Lega a Vigevano il partito prende le distanze | è polemica
Due membri della comunità islamica si sono candidati nella lista della Lega a Vigevano, attirando l’attenzione locale. Tuttavia, i rappresentanti regionali del partito hanno dichiarato di non condividere questa scelta e hanno espresso chiaramente di voler prendere le distanze. La notizia ha suscitato reazioni e discussioni nella comunità e tra gli osservatori politici, senza che siano stati annunciati ulteriori provvedimenti ufficiali.
Si sono candidati due esponenti della comunità islamica per la Lega a Vigevano, ma i vertici regionali del partito prendono le distanze. Il caso apre tensioni interne al partito.🔗 Leggi su Fanpage.it
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