Due esponenti della comunità islamica nella lista della Lega a Vigevano il partito prende le distanze | è polemica

Due membri della comunità islamica si sono candidati nella lista della Lega a Vigevano, attirando l’attenzione locale. Tuttavia, i rappresentanti regionali del partito hanno dichiarato di non condividere questa scelta e hanno espresso chiaramente di voler prendere le distanze. La notizia ha suscitato reazioni e discussioni nella comunità e tra gli osservatori politici, senza che siano stati annunciati ulteriori provvedimenti ufficiali.