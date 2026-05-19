Vangelo del 19 maggio 2026 | Gesù prega il Padre per noi e ci dona la vita eterna

Nel Vangelo del 19 maggio 2026 viene raccontata la preghiera sacerdotale di Gesù rivolta al Padre, in cui chiede protezione per i discepoli e sottolinea il legame speciale che li unisce a lui. La riflessione di un sacerdote italiano si concentra sull’intimità tra Gesù e il Padre, evidenziando come questa relazione si rifletta nel dono della vita eterna ai credenti. Il brano mette in luce anche il ruolo di Gesù nel proteggere e santificare i suoi seguaci attraverso la preghiera.

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La preghiera sacerdotale di Gesù nel Vangelo di oggi: la riflessione di Don Luigi Maria Epicoco sull’intimità con il Padre e il dono di appartenergli. La liturgia della Parola ci conduce oggi nel cuore pulsante del Vangelo di Giovanni, introducendoci alla solenne “preghiera sacerdotale” di Gesù. Nel Vangelo del 19 maggio 2026, il Signore alza gli occhi al cielo ed entra in un dialogo intimo, confidenziale e di totale abbandono con il Padre, poco prima di vivere il mistero della Sua Passione. Gesù non prega per il mondo, ma prega per ciascuno di noi, affidandoci all’amore e alla custodia del Padre affinché possiamo essere “una cosa sola”. Leggiamo insieme questo brano straordinario, accompagnato dalla profonda riflessione di Don Luigi Maria Epicoco che ci invita a riscoprire il vero senso della nostra preghiera quotidiana. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it © Lalucedimaria.it - Vangelo del 19 maggio 2026: Gesù prega il Padre per noi e ci dona la vita eterna ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Vangelo e Arte, 3 Maggio 2026, 5° Domenica di Pasqua anno A Sullo stesso argomento Vangelo del 20 aprile: l’invito di Gesù a cercare il cibo della vita eternaNel brano del Vangelo di oggi, Gesù ci scuote dalle nostre preoccupazioni materiali per ricordarci qual è il vero nutrimento che non svanisce mai. Vangelo del 15 maggio 2026: il dolore che partorisce la vita e dona la gioiaAttraverso la potente immagine del parto, Gesù svela ai discepoli il senso profondo della sofferenza cristiana. Martedì della VII settimana di Pasqua Commento al brano del Vangelo di: Gv 17,1-11a del 19 maggio 2026 a cura di don Luigi Maria Epicoco. Questa è la vita eterna: che conoscano te, l’unico vero Dio, e colui che hai mandato, Gesù Cristo. La vita etern x.com Vangelo del 19 maggio 2026: Gesù prega il Padre per noi e ci dona la vita eternaIl commento Vangelo di oggi di Don Luigi Maria Epicoco. Gesù si rivolge al Padre per custodirci nell'unità: il segreto della vera preghiera. lalucedimaria.it La nostra fede ha un nome, un volto, una storia: Gesù Cristo – 19 maggio 2026La vita eterna è una relazione con Dio attraverso Gesù Cristo, non solo un tempo infinito. Scopri il significato profondo nel Vangelo di Giovanni. Di don Epicoco ... famigliacristiana.it