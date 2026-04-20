Valtur Brindisi squadra senza anima Delude già a Pistoia l’operazione primavera

La squadra di Brindisi ha deluso nelle prime partite della stagione, iniziando con una sconfitta a Pistoia. Le aspettative create dalle operazioni di mercato di primavera, programmate per gennaio, sono state infrante. La formazione appare priva di incisività e compattezza, e i risultati fin qui ottenuti non sono stati soddisfacenti. La situazione attuale solleva interrogativi sulla tenuta del team e sulla strategia adottata.

BRINDISI - Le grandi manovre di primavera, che si sarebbero dovute iniziare invece a gennaio, sono fallite già appena cominciate. La sconfitta di Pistoia pesa come un macigno sulla classifica attuale, sulla posizione che Valtur Brindisi riuscirà a ottenere nella griglia play off, sul morale della.🔗 Leggi su Brindisireport.it Notizie correlate Dalla tragedia all’Operazione Primavera: Brindisi onora i finanzieri che sconfissero il contrabbandoQuella sera a bordo della stessa autovettura c’erano altri due militari che, nonostante le gravi ferite riportate, riuscirono a sopravvivere. La Valtur non riesce più a vincere: terza sconfitta consecutiva contro PistoiaTerza sconfitta consecutiva, quarta nelle ultime cinque giornate di campionato, per una Valtur Brindisi che non riesce più a vincere e scuotersi in... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Valtur Brindisi: ora che il Re è nudo si corre ai ripari e si cerca un’ala pivot; Basket A2, tre turni alla fine. Coach Bucchi: Valtur Brindisi, rialzarsi e dare tutto; Valtur Brindisi crolla a Pistoia: terzo ko di fila e allarme fattore campo; Basket A2, ultima trasferta a Pistoia per la Valtur Brindisi. Valtur Brindisi, altra caduta pesante: Pistoia affonda i biancoazzurri al PalaCarraraLa Valtur Brindisi non riesce più a rialzarsi. La sconfitta di Pistoia è la terza consecutiva, la quarta nelle ultime cinque giornate, e certifica un finale di regular season ... pianetabasket.com Valtur Brindisi: tra società e pubblico qualcosa si è rottoTanto tuonò che alla fine piovve. La Valtur Brindisi viene sconfitta in casa dalla Fortitudo Bologna e perde partita e il terzo posto, dopo aver lasciato il secondo sul campo di Scafati meno ... pianetabasket.com L'ex Valtur Brindisi firma con Benedetto XIV Cento facebook Valtur Brindisi (@ValturBrindisi) on X x.com