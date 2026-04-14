Accordo con Tajion Jones | l’atleta statunitense è un nuovo giocatore della Valtur Brindisi

Valturi Brindisi annuncia di aver firmato un contratto con l’atleta statunitense Tajion Jones, che arriva dopo aver disputato due stagioni nella massima serie italiana con la Vanoli Cremona. Jones sarà un nuovo elemento della squadra e si unirà al roster per la prossima stagione. La società ha confermato l’accordo senza fornire ulteriori dettagli sul contratto o sui termini dell’intesa.

BRINDISI - Valtur Brindisi comunica di aver definito l'accordo con l'atleta Tajion Jones, ala americana proveniente da due anni nella massima serie italiana in Lba con la Vanoli Cremona. Il contratto firmato prevede l'opzione di estensione per la stagione 202627. Il giocatore indosserà la.🔗 Leggi su Brindisireport.it Valtur Brindisi: possibile taglio di Blake Francis, si punta su Tajion JonesBRINDISI – Dopo le scuse pubbliche di Zach Copeland, tutto lascia pensare che sarà Blake Francis l'americano “tagliato” dalla società, per far posto... Recuperato il furgone della Valtur New Basket BrindisiSi è conclusa positivamente la vicenda del furgone della Valtur New Basket Brindisi, rubato nei giorni scorsi nei pressi del PalaPentassuglia. Argomenti più discussi: Rumors, la New Basket Brindisi sulle tracce dell'americano Tajion Jones; Valtur Brindisi, le scuse di Copeland mentre si avvicina Tajion Jones. UFFICIALE – Tajion Jones lascia la Vanoli Cremona e firma con BrindisiValtur Brindisi comunica di aver definito l'accordo con l'atleta Tajion Jones, ala americana proveniente da due anni nella massima serie italiana in LBA ... basketinside.com Vanoli Cremona, Tajion Jones in uscita in direzione BrindisiLa Vanoli Cremona dopo quasi due stagioni si prepara a salutare Tajion Jones. Come anticipato nella serata di ieri da Michele Longo su PianetaBasket, il giocatore è in ... pianetabasket.com BRINDISI PESCA DALLA LBA! La Valtur annuncia la firma di Tajion Jones. Contratto 1+1 per l'esterno statunitense in arrivo da due stagioni al piano di sopra con la Vanoli Cremona. L'annuncio: https://www.pianetabasket.com/serie-a2/ufficiale-tajion-jones- - facebook.com facebook UFFICIALE - Tajion Jones lascia la Vanoli Cremona e firma con Brindisi basketinside.com/serie-a/mercat… x.com