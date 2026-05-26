Il 24 maggio 2026, durante l’assemblea generale, Marco Carrel è stato eletto presidente di Pour l’Autonomie. Al suo fianco, il segretario nominato è Aldo Di Marco. La nomina segna l’avvio di una nuova fase politica per il movimento in Valle d’Aosta.

Il 24 maggio 2026, durante l’assemblea generale di Pour l’Autonomie, Marco Carrel ha assunto la presidenza del movimento insieme ad Aldo Di Marco, nominato segretario, per dare il via a una nuova stagione politica in Valle d’Aosta. L’incontro, tenutosi nella giornata di ieri, ha segnato un punto di svolta per l’organizzazione autonomista attraverso il rinnovo dei vertici e la presentazione di un documento programmatico che punta sulla cosiddetta primavera politica valdostana. Questo nuovo progetto mira a trasformare l’approccio del movimento, cercando una dimensione più vicina alle necessità reali della popolazione locale. La gestione amministrativa sarà affidata a Morena Comoli, mentre nel nuovo direttivo regionale siedono figure come Cristina Camandona, Giorgio Giovinazzo, Roberto Montrosset e Jean Barocco. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Valle d’Aosta: Carrel guida il nuovo Pour l’Autonomie verso il territorio

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