Da metà maggio, un esperto piemontese assumerà il ruolo di guida per l'agricoltura in Valle d’Aosta. La sua nomina riguarda un nuovo corso per il settore agricolo locale, con un focus particolare sul sostegno alle zone montane marginali della regione. La decisione è stata annunciata da un’associazione di categoria e si inserisce in un quadro di cambiamenti strategici per il settore agricolo valdostano.

? Domande chiave Chi è l'esperto piemontese che guiderà l'agricoltura valdostana dal 18 maggio?. Come cambierà il sostegno alle zone montane marginali della regione?. Quale strategia adotterà la nuova direzione per proteggere la filiera corta?. Perché il nuovo direttore punta sulla valorizzazione delle tradizioni millenarie?.? In Breve Roberto Bianco assume la direzione il 18 maggio dopo il mandato di Elio Gasco.. Sara Paraluppi e Bruno Rivarossa hanno partecipato all'incontro per la nuova nomina.. Bianco vicedirettore a Cuneo e direttore ad Alessandria dal primo gennaio 2022.. Il progetto Campagna Amica sosterrà la filiera corta nelle aree montane valdostane.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Coldiretti Valle d’Aosta: Roberto Bianco guida il nuovo corso

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