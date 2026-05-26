Valle d’Aosta | 268 milioni di avanzo per investire nei territori

In Valle d’Aosta sono stati approvati 268 milioni di avanzo da destinare ai comuni. La ripartizione tra i vari territori avverrà tramite criteri stabiliti dalla regione, ma i dettagli sulla distribuzione non sono ancora stati comunicati. Per quanto riguarda la prossima legge di assestamento, sono previsti fondi per progetti specifici, anche se non sono stati ancora definiti i dettagli sui singoli interventi o le priorità di investimento.

? Punti chiave Come verranno ripartiti concretamente i 268 milioni tra i vari comuni?. Quali progetti specifici riceveranno i fondi nella prossima legge di assestamento?. In che modo questi investimenti fermeranno lo spopolamento dei piccoli borghi?. Chi deciderà quali infrastrutture locali saranno le prime a ricevere fondi?.? In Breve Bilancio al 31 dicembre 2025 con risultato di amministrazione di 461.850.686 euro.. Sorbara punta su infrastrutture locali, giovani, famiglie e realtà di montagna.. Astensione di FdI, Avs e La Renaissance sulla decisione della Commissione Affari generali.. Prossimo passaggio legislativo previsto tramite la successiva legge di assestamento regionale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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