Valle d’Aosta buco di 2,9 milioni | l’Europa blocca gli aiuti agli

La Commissione Europea ha deciso di bloccare i finanziamenti erogati nel 2018 da due precedenti amministrazioni regionali all’Associazione regionale degli allevatori valdostani. Secondo le autorità europee, questi fondi non rispettano le norme del mercato interno e quindi devono essere recuperati. La decisione riguarda un importo complessivo di circa 2,9 milioni di euro. La vicenda coinvolge direttamente le istituzioni regionali e le modalità di gestione delle risorse pubbliche.

La Commissione Europea ha stabilito che i finanziamenti erogati nel 2018 da due precedenti giunte regionali all’Associazione regionale degli allevatori valdostani non sono compatibili con le regole del mercato interno, rendendo necessario il recupero delle somme. La decisione arriva in risposta al quesito posto lo scorso 5 dicembre dalla Corte dei Conti della Valle d’Aosta riguardo alla legittimità di quasi 2,9 milioni di euro destinati ai premi genetici. Il nodo della questione ruota attorno a fondi impiegati per rimborsare gli agricoltori locali le spese sostenute per la partecipazione a fiere, scambi e concorsi, oltre ai costi organizzativi legati a tali eventi. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Valle d’Aosta, buco di 2,9 milioni: l’Europa blocca gli aiuti agli Israele blocca gli aiuti di Music for Peace, che ha agito come indicato dal governo: ora bisogna intervenireIn questo contesto drammatico, ogni ritardo, ogni ostacolo burocratico o politico, ogni blocco logistico si traduce in vite messe ulteriormente a... Leggi anche: Terremoto di magnitudo 3.3 in Valle d’Aosta: scossa avvertita in serata