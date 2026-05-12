In Valle d'Aosta, il contenzioso fiscale ammonta a circa 17,5 milioni di euro. La regione riesce a risolvere le questioni legali in tempi molto più brevi rispetto alla media nazionale, chiudendo molte pratiche in circa metà del tempo usuale. Questo risultato si riflette in una gestione più rapida delle controversie fiscali e nel modo in cui vengono affrontati i processi giudiziari in ambito tributario.

? Domande chiave Quanto incidono i 17,5 milioni di contenzioso sul bilancio regionale?. Come fa la Valle d'Aosta a chiudere i processi in metà tempo?. Perché il rischio di accorpamento con il Piemonte è rimandato al 2028?. Cosa succederebbe all'economia locale se venisse soppressa la sede valdostana?.? In Breve Contenzioso da 17,5 milioni con media di 94mila euro per singolo giudizio.. Tempi primo grado di 171 giorni contro i 359 medi nazionali.. Secondo grado definito in 217 giorni rispetto ai 792 medi nazionali.. Luciana Cunicella esprime preoccupazione per l'eventuale accorpamento con le corti piemontesi.. Aosta, durante l’inaugurazione dell’anno giudiziario tributario tenutasi oggi a Palazzo Regionale, emerge un contenzioso fiscale da 17,5 milioni di euro con una media di 94mila euro per singolo giudizio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Fisco in Valle d’Aosta: 17,5 milioni di contenzioso e tempi record

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