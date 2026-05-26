Valerio Gallo il campione olimpico italiano di videogiochi è tornato al volante | Mi alleno tutte le settimane l’obiettivo è farne un lavoro full time

Chi è appassionato di macchine conosce Gran Turismo, l’iconica serie di videogiochi per PlayStation che ha fatto il suo debutto nel 1997. Forse non tutti sanno che da ben nove anni, i migliori piloti virtuali si sfidano sul più recente capitolo della serie nelle Gran Turismo World Series, una competizione che comprende due circuiti, la Manufacturers Cup, dove i piloti rappresentano case automobilistiche come Porsche e Ferrari, e la Nations Cup, dove a vestire i colori dell Italia c’e Valerio Gallo, veterano della serie e campione olimpico di Gran Turismo. Ci sono solo due olimpionici di Gran Turismo. Valerio Gallo appartiene a un club ristrettissimo: i vincitori di un evento di videogiochi competitivi con Gran Turismo organizzato e gestito dal Comitato Olimpico Internazionale. 🔗 Leggi su Open.online

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I Got Coached by Valerio Gallo… One of the Greatest GT Drivers Ever

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