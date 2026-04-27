Alex Schwazer, atleta di 41 anni con un passato segnato da squalifiche per doping, ha completato la maratona di marcia a Kelsterbach in poco più di tre ore, un minuto e 55 secondi. Durante l’evento, ha spiegato di lavorare otto ore al giorno in hotel e di allenarsi durante la pausa pranzo. La sua partecipazione nella nuova specialità olimpica è stata seguita con attenzione.

Alex Schwazer, anni 41 e un paio di squalifiche pesantissime ( e una molto controversa ) per doping alle spalle, a Kelsterbach ha chiuso i 42 chilometri e 195 metri della maratona di marcia (nuova specialità olimpica) in tre ore, un minuto e 55 secondi. Il terzo tempo mondiale stagionale: davanti a lui solo i giapponesi Suwa e Jusho. E dice, intervistato da Repubblica che “forse ho raggiunto un livello mai toccato, se non avessi trovato vento avrei ottenuto un tempo ancora migliore, con tre minuti in meno. Ma quel che è successo in Germania vale ancora di più di quel che facevo da professionista. Perché oggi non vivo solo di marcia come una volta, sono un amatore, e la soddisfazione pensando a tutti i sacrifici miei e di chi mi sostiene è enorme”.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Schwazer il fuoriclasse amatore: “Lavoro 8 ore al giorno in hotel, mi alleno in pausa pranzo”

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