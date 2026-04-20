Tra le novità più discusse del 2026 c’è il ritorno della serie televisiva “I Cesaroni” e la nuova interpretazione del personaggio di Marta, interpretata da Valentina Bivona. La serie, molto seguita, riprende la sua programmazione dopo una pausa, e tra i protagonisti torna anche questa attrice, nota per aver preso parte a precedenti stagioni. La sua presenza nel cast ha attirato l’attenzione dei fan.

Tra i ritorni tv più attesi e chiacchierati del 2026 c’è senza dubbio la nuova stagione de I Cesaroni. La famiglia più allargata, rumorosa e autentica della tv italiana è tornata a occupare la prima serata di Canale 5 con volti storici, dinamiche aggiornate e nuovi ingressi pronti a lasciare il segno. Tra questi, uno dei personaggi che sta facendo più parlare è Marta, la figlia adolescente di Marco ed Eva. A interpretarla è Valentina Bivona, giovane attrice che porta in scena un’adolescenza complessa fatta di distanze, identità in costruzione e un carattere tutt’altro che accomodante. Chi è Valentina Bivona. Valentina Bivona è un’attrice marchigiana.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Chi è Valentina Bivona, che interpreta Marta ne I Cesaroni

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