Il ministro dell’Istruzione ha affermato che le aggressioni al personale scolastico sono in calo, attribuendo la diminuzione alle misure adottate. La dichiarazione è stata rilasciata durante un’intervista televisiva. Non sono stati forniti dati numerici specifici o dettagli sulle misure implementate. La vicenda riguarda episodi di violenza nelle scuole, che si sarebbero ridotti rispetto al passato.

“Se confrontiamo i dati 2023 e 2024 erano state 72 le aggressioni al personale scolastico, mentrein questo anno scolastico sono state 51”. Sono i dati che il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha riportato durante un intervento aStorie Italianesu Rai 1 per sostenere il calo delle aggressioni negli istituti al personale scolastico. Così, in seguito, il ministro si è agganciato al discorso sulle misure che intende attuare: “Non è repressione introdurre il metal detector davanti alle scuole che lo richiedono.Non è repressione considerare che i violenti per 12 ore siano fermati e non possano partecipare alle pubbliche manifestazioni” L’intervento del ministro si inserisce all’interno di un dibattito sulcaso dell’aggressione di due docenti ripresa con un telefono. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Valditara su aggressioni a personale scolastico: ‘Episodi di violenza in calo’

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Scuola, Valditara: Orgogliosi di chi denuncia, al via supporto psicologico e corsi su empatia

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