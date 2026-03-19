Valditara | In calo le aggressioni al personale le misure iniziano a funzionare

Il ministro dell’Istruzione e del Merito ha annunciato che le aggressioni contro il personale scolastico sono diminuite nell’ultimo anno. Durante il XIII Congresso nazionale dello Snals-Confsal a Roma, ha affermato che le misure messe in atto stanno dando risultati visibili. La notizia arriva in un momento in cui si registra un calo delle violenze nei contesti educativi.

Le aggressioni ai danni del personale scolastico mostrano un calo significativo nell’ultimo anno. A sostenerlo è il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, intervenuto a Roma in occasione del XIII Congresso nazionale dello Snals-Confsal. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Articoli correlati Valditara: “Aggressioni ai prof in diminuzione, le misure introdotte iniziano ad avere effetto”ROMA – “C’è un dato positivo: le aggressioni al personale scolastico sono in diminuzione. Ospedale | Aggressioni al personale sanitario, l'Asl replica ai sindacati: "L'azienda è all'avanguardia nelle misure anti violenza"Le precisazioni in seguito ai diversi episodi accaduti nei giorni scorsi al presidio di Livorno. Una selezione di notizie su Valditara In calo le aggressioni al... Discussioni sull' argomento Perché la riforma voluta da Valditara non piace al Prof Maggi de Il Collegio; Il ritorno di Valditara in Calabria e le sfide della scuola tra dispersione e riorganizzazione; Iscrizioni 2026: calo del classico, fermi tecnici e professionali, il 4+2 cresce ma non sfonda; Scuola, al via la revisione dei programmi delle superiori: occhi puntati su STEM e liceo classico. Il ritorno di Valditara in Calabria e le sfide della scuola tra dispersione e riorganizzazioneOggi la visita istituzionale del ministro a Paola, mentre il sistema regionale continua a confrontarsi con problemi strutturali ancora molto complessi da risolvere ... corrieredellacalabria.it L’iniziativa di segnalare gli istituti inadempienti fa insorgere Pd, Avs e Cgil: “Valditara prenda le distanze” - facebook.com facebook "La mia scuola finita nella lista FdI per Valditara: ma il Giorno del ricordo lo abbiamo celebrato” x.com