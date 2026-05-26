Un orso ha attraversato la carreggiata sulla SS42 e ha colpito un'auto, spostandola di diversi metri. Dopo l'impatto, l'animale è fuggito nel bosco vicino. Sul posto sono intervenuti i Forestali, che hanno richiesto l'intervento dei cinofili per rintracciare l'orso e garantire la sicurezza della zona. La strada è rimasta chiusa per alcune ore.

? Punti chiave Come ha fatto l'animale a fuggire dopo l'impatto con l'auto?. Perché il Forestale ha dovuto richiedere l'intervento dei cinofili?. Cosa rischiano gli automobilisti percorrendo la SS42 in questo periodo?. Quali misure adotteranno le autorità per proteggere la viabilità locale?.? In Breve L'incidente è avvenuto martedì 26 maggio intorno alle 9:30 vicino a Fucine di Ossana.. Il Corpo forestale del Trentino ha impiegato il nucleo cinofili per il monitoraggio.. L'aumento degli spostamenti degli orsi post-inverno incrementa i rischi sulla SS42 verso Vermiglio.. Le autorità valutano nuove segnaletiche o monitoraggi lungo la direttrice verso Vermiglio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Val di Sole, orso travolge un’auto sulla SS42: interviene il Forestale

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