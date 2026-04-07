Pasquetta rovinata dai cattivi odori a Patrica interviene la Forestale Fare Verde pronta alle vie legali

Durante la giornata di Pasquetta, alcune aree del territorio di Patrica sono state colpite da emissioni odorigene che i residenti hanno definito

L'emergenza ambientale e olfattiva non conosce giorni di festa. Anche nel giorno di Pasquetta, diverse zone del territorio di Patrica sono state investite da emissioni odorigene giudicate "insopportabili" dai residenti. A denunciare l'ennesimo episodio di disagio è la sezione locale dell'associazione ecologista Fare Verde, che, di fronte alla gravità dei miasmi diffusi nell'aria, ha richiesto e ottenuto l'intervento tempestivo dei Carabinieri Forestali della Stazione di Castro dei Volsci per i rilievi del caso. Il nodo centrale della vertenza riguarda la convivenza forzata e priva di filtri tra le attività produttive e i centri abitati. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

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