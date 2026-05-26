Va in gita con la famiglia ma gli rubano occhiali e telefono | la dashcam riprende tutto

Durante un'escursione in auto con la famiglia, due uomini hanno rotto il vetro del veicolo e rubato occhiali e telefono. La scena è stata catturata da una dashcam, che ha ripreso i momenti dell’episodio. Nessuno è rimasto ferito. La polizia sta analizzando le immagini per identificare i responsabili.

Va in gita con la famiglia ma gli rompono l’auto per rubare occhiali e telefonino: la dashcam riprende tutto. E' quanto capitato a un uomo, domenica scorsa, a Salerno in vacanza con la famiglia. Il video è stato girato al deputato Borrelli (AVS) che lo ha poi diffuso in rete.La denunciaAd agire. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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