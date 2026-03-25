Frana travolge un’auto | la dashcam della vettura riprende il momento del crollo – Video

Un automobilista nella provincia di Mersin, in Turchia, è stato travolto da una frana causata da intense piogge e maltempo. La dashcam del veicolo ha registrato il momento del crollo, che ha coinvolto l’auto. Non sono stati forniti dettagli sulle conseguenze per il conducente. La zona è interessata da condizioni meteorologiche avverse che hanno provocato il crollo.

Paura per un automobilista nella provincia di Mersin, in Turchia. Un guidatore è stato travolto da una frana causata da maltempo intenso e dalle forti piogge che stanno interessando l’area. L’incidente è stato ripreso dalla dashcam dell’automobile ed è diventato in poco tempo virale. Le immagini sono impressionanti e mostrano l’esatto momento in cui blocchi di roccia e detriti colpiscono l’automobile. Fortunatamente il conducente, secondo quanto riportato dai quotidiani turchi, è rimasto inizialmente intrappolato nel veicolo ma i soccorritori sono riusciti a estrarlo vivo. Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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