Va in gita con la famiglia e gli rompono l'auto per rubare occhiali e telefonino | la dashcam riprende tutto
Durante una gita domenicale con la famiglia a Salerno, un uomo è stato vittima di un furto mentre era in auto. I ladri hanno rotto il vetro e rubato occhiali e telefonino. La dashcam installata nell’auto ha ripreso tutta la scena, mostrando i momenti dell’irruzione. Il video è stato condiviso online da un deputato, che ha diffuso le immagini sui social.
L'uomo stava trascorrendo una domenica con la famiglia a Salerno. Il video è stato girato al deputato Borrelli (AVS) che lo ha poi diffuso in Rete. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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