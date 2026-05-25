Va in gita con la famiglia e gli rompono l'auto per rubare occhiali e telefonino | la dashcam riprende tutto

Notizia in breve

Durante una gita domenicale con la famiglia a Salerno, un uomo è stato vittima di un furto mentre era in auto. I ladri hanno rotto il vetro e rubato occhiali e telefonino. La dashcam installata nell’auto ha ripreso tutta la scena, mostrando i momenti dell’irruzione. Il video è stato condiviso online da un deputato, che ha diffuso le immagini sui social.