Usura scommesse clandestine e autoriciclaggio | sequestrati beni per 400mila euro

Notizia in breve

Sequestrati beni per 400mila euro in un'operazione contro usura, scommesse clandestine e autoriciclaggio. La Procura distrettuale antimafia, il questore di Genova, il Centro operativo Dia e la divisione anticrimine hanno eseguito un decreto di sequestro emesso dalla sezione misure di prevenzione. L’azione ha coinvolto vari beni riconducibili a soggetti coinvolti nelle attività illegali. L’intervento si è concluso con il sequestro di numerosi beni di valore.