Usura scommesse clandestine e autoriciclaggio | sequestrati beni per 400mila euro

Da genovatoday.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sequestrati beni per 400mila euro in un'operazione contro usura, scommesse clandestine e autoriciclaggio. La Procura distrettuale antimafia, il questore di Genova, il Centro operativo Dia e la divisione anticrimine hanno eseguito un decreto di sequestro emesso dalla sezione misure di prevenzione. L’azione ha coinvolto vari beni riconducibili a soggetti coinvolti nelle attività illegali. L’intervento si è concluso con il sequestro di numerosi beni di valore.

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Su proposta congiunta avanzata dalla Procura distrettuale antimafia e antiterrorismo e dal questore di Genova, il Centro operativo Dia di Genova e la divisione anticrimine della polizia di Stato della questura hanno eseguito un decreto di sequestro emesso dalla sezione misure di prevenzione del. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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