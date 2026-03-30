slot machine e scommesse clandestine 6 condanne

Il gup ha inflitto pene contenute escludendo l'aggravante mafiosa. Tre gli assolti Sei condanne e tre assoluzioni. Questo il verdetto all’esito del processo con abbreviato nei confronti del “clan delle slot machine” guidato da Lello Letizia, storico esponente del clan dei Casalesi. Il giudice Gabriella Logozzo, del tribunale di Napoli, ha inflitto 4 anni per Lello Letizia; 2 anno e 9 mesi per Marco Alfiero, 41enne; 1 anno e 6 mesi per Vittorio Alfiero, 44enne; 3 anni per Pasquale Di Bona, 56enne di San Cipriano d’Aversa; 2 anni e 10 mesi per Marco Losapio, 37enne di Aversa; 2 anni per Bruno Salzillo, 61enne di Casal di Principe. Per tutti gli imputati c’è stata l’esclusione dell’aggravante mafiosa con pene molto inferiori rispetto alle richieste della Procura. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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