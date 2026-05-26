Usura scommesse clandestine e autoriciclaggio | sequestrati beni per 400 mila euro

Sequestrati beni per 400 mila euro in un'operazione contro usura, scommesse clandestine e autoriciclaggio. L'intervento è stato condotto su richiesta della Procura distrettuale antimafia e antiterrorismo, insieme al questore di Genova. Il Centro operativo Dia di Genova e la divisione anticrimine della polizia di Stato hanno eseguito un decreto di sequestro emesso dalla sezione misure di prevenzione. L'operazione ha coinvolto beni riconducibili a soggetti coinvolti in attività illegali.

Su proposta congiunta avanzata dalla Procura distrettuale antimafia e antiterrorismo e dal questore di Genova, il Centro operativo Dia di Genova e la divisione anticrimine della polizia di Stato della questura hanno eseguito un decreto di sequestro emesso dalla sezione misure di prevenzione del. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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