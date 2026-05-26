Usa-Iran L’intesa slitta

Le trattative tra Usa e Iran sull’accordo sono in fase di stallo, con conferme e smentite che si susseguono e dichiarazioni contrastanti. Alcune fonti indicano che il negoziato potrebbe saltare, mentre altre suggeriscono che si cercano ancora soluzioni. Le indiscrezioni di stampa hanno alimentato incertezza, passando da un possibile accordo a un rischio di fallimento imminente. La situazione rimane molto fluida e difficile da prevedere.

Si tratta. Fra conferme, smentite, dichiarazioni che rischiano di fare saltare tutto e indiscrezioni di stampa che fanno passare dal cauto ottimismo alla soglia della tragedia. Le Borse ci credono con il petrolio che scende intorno ai 90$ al barile. Il presidente americano Trump nel frattempo pensa in grande e, come di consueto, affida le sue riflessioni al social Truth. "L’accordo con l’Iran sarà o grandioso e significativo, oppure non ci sarà alcun accordo. Sarà l’esatto opposto del disastro negoziato dalla fallimentare amministrazione Obama, che era una via diretta e aperta verso un’arma nucleare per l’Iran". Un modo per attaccare i democratici a pochi mesi da un voto per le midterm dove arriva ai minimi storici. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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