Negoziati Usa-Iran in salita | slitta l’intesa su Hormuz e nucleare

Da puntomagazine.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Gli Stati Uniti e l'Iran non hanno ancora raggiunto un accordo su Hormuz e sul nucleare. Lo Stretto di Hormuz rimane chiuso. I negoziati tra le due parti sono in stallo e l'intesa prevista nei giorni scorsi non si è concretizzata. La questione energetica e nucleare resta irrisolta, con il mondo che attende sviluppi.

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Energia e nucleare, il mondo aspetta l’accordo tra Washington e Teheran. Lo Stretto di Hormuz resta chiuso e l’accordo tra Stati Uniti e Iran, dato per imminente solo pochi giorni fa, continua a slittare. I negoziati proseguono intensamente, ma secondo fonti della Casa Bianca serviranno ancora diversi giorni prima di arrivare a una firma definitiva. Dopo le dichiarazioni ottimistiche del presidente americano Donald Trump, che aveva lasciato intendere una svolta rapida, è stato lo stesso leader statunitense a raffreddare le aspettative: “ Non c’è fretta, il tempo è dalla nostra parte ”, ha dichiarato. Washington parla di trattative costruttive e di progressi sui punti più delicati dell’intesa, anche se rimangono divergenze sul linguaggio di alcune clausole. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

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