Il nuovo messaggio della Guida Suprema iraniana, Mojtaba Khamenei, è stato il primo rivolto alla popolazione dopo la sua elezione. Le sue parole sono state dure e minacciose, con l’affermazione che il sangue dei martiri sarà vendicato. La dichiarazione ha attirato l’attenzione su un atteggiamento deciso e senza mezzi termini da parte del leader.

Per la prima volta dopo la sua elezione a Guida Suprema dell’Iran, Mojtaba Khamenei ha diffuso un messaggio alla nazione. A Teheran migliaia di sostenitori del regime sono scesi in piazza, esponendo cartelli con le immagini del nuovo leader accanto a quelle del padre, il defunto Ali Khamenei. Una mobilitazione organizzata e simbolica, pensata per mostrare compattezza attorno alla nuova Guida Suprema prima di un discorso che, fin dalle prime parole, ha assunto toni durissimi e apertamente minacciosi. “Assicuro a tutti che non ci asterremo dal vendicare il sangue dei nostri martiri. Vendicheremo il sangue di tutti i nostri cittadini“, ha dichiarato Khamenei, lanciando anche un appello a mantenere chiuso lo Stretto di Hormuz, passaggio strategico per il commercio energetico mondiale. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Iran, Mojtaba Khamenei: ‘Vendicheremo il sangue dei nostri martiri’

