L'Ayatollah Mojtaba Khamenei, appena nominato nuova Guida Suprema dell'Iran, ha pronunciato le sue prime dichiarazioni pubbliche. In un discorso, ha affermato che il paese punirà chi ha causato la morte dei martiri e ha chiesto la chiusura delle basi statunitensi presenti nella regione. Queste sono le prime parole ufficiali del leader iraniano dopo aver assunto il nuovo incarico.

L’Ayatollah Mojtaba Khamenei, nuova Guida Suprema dell’Iran dopo la morte del padre Ali Khamenei, ha parlato per la prima volta dopo la sua nomina. “Assicuro a tutti che non ci asterremo dal vendicare il sangue dei vostri martiri. La rappresaglia che abbiamo in mente non si limita al solo martirio del grande leader della Rivoluzione; piuttosto, ogni membro della nazione martirizzato dal nemico costituisce un caso a sé stante nel dossier della vendetta”. La dichiarazione è stata letta da un conduttore televisivo. Khamenei non è apparso in tv e la televisione di Stato non ha fornito spiegazioni sul perché. “Una parte limitata di questa... 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Iran, le prime parole di Mojtaba Khamenei: “Vendicheremo il sangue dei martiri, basi Usa siano chiuse”

