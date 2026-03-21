Iran lancia missili contro base Usa-Gb nell’Oceano Indiano Washington e Tel Aviv attaccano sito nucleare Natanz

Da ildifforme.it 21 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'Iran ha lanciato missili contro una base statunitense-britannica nell’Oceano Indiano, mentre Washington e Tel Aviv hanno condotto un attacco contro il sito nucleare di Natanz. Gli Stati Uniti hanno annunciato un allentamento delle restrizioni sul petrolio per contenere i prezzi dell’energia, mentre l’attacco a Natanz ha colpito l’impianto di arricchimento dell’uranio.

Ilconflitto inIranprosegue a suon di attacchi missilistici e dichiarazioni. Oggi però non si parla solo di resa incondizionata: dagliStati Unitiarriva un primo, timidoallentamento sul petrolio per arginare l’impennata dei prezzi dell’energia. Anche se, pur provando a raffreddare i mercati, compiono un nuovo attacco a Natanz mentre Teheran, a sua volta, dà un nuovo avvertimento tutt’altro che rassicurante. Come riporta l’agenzia di stampa iranianaTasmine, congiuntamente, l’Organizzazione per l’energia atomica della Repubblica islamica,Israele e gli Stati Uniti hanno nuovamente attaccato l’impianto di arricchimento dell’uranio a Natanz. Fortunatamente non si sarebbe registrata alcuna fuga radioattiva dall’impianto e i residenti che vivono nelle vicinanze non sarebbero a rischio. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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