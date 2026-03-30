Cosa c’è dietro il crollo dei prezzi delle patate Ma caffè e cacao volano sul mercato europeo

Il mercato agroalimentare sta vivendo variazioni significative nelle quotazioni di alcune materie prime. Mentre il prezzo delle patate è calato drasticamente, il caffè e il cacao hanno registrato aumenti sui mercati europei. Questi cambiamenti sono influenzati da fattori legati al cambiamento climatico e alle tensioni geopolitiche, che determinano una maggiore volatilità delle quotazioni.

Roma, 30 marzo 2026 – Ci sono materie prime dell’agroalimentare che risentono, più di altre, sia del cambiamento climatico, sia delle tensioni geopolitiche globali, con una conseguente volatilità delle quotazioni. È il caso di cacao e caffè, tornati sotto pressione, negli ultimi tempi, dopo un periodo di relativa calma e trend al ribasso. A cacao e caffè è dedicato, appunto, il bollettino settimanale di Aretè, società indipendente specializzata in monitoraggio e previsioni sui mercati delle commodity agrifood. Lo studio comincia, però, con un ampio focus sulle quotazioni delle patate, alimento tra i più popolari – in Italia e non solo – grazie alla loro versatilità e all’elevato valore nutrizionale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Cosa c’è dietro il crollo dei prezzi delle patate. Ma caffè e cacao volano sul mercato europeo Articoli correlati Leggi anche: Gennaio caldo per i prezzi a Padova: volano caffè, uova e carne bovina, energia in lieve frenata Prezzi del cacao in caduta libera, ma le uova di Pasqua resteranno molto salateRoma, 26 febbraio 2026 – La parabola discendente del cacao sui mercati finanziari è cominciata già lo scorso anno, ma i consumatori non se ne sono...