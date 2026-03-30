Il fondo pensione diventa family | l’investimento strategico per figli e nipoti

IL CANTIERE sempre aperto della previdenza registra ogni anno – anche il 2026 – nuovi cambiamenti. E quasi sempre si tratta di norme che peggiorano anziché migliorare il futuro pensionistico sia in termini di tempi più lunghi (età e anni di contributi da versare per lasciare il lavoro) che di assegni più bassi (calcolo delle rendite in base a quanto versato). In particolare i coefficienti di trasformazione per chi andrà in pensione soltanto con il sistema contributivo – ovvero chi ha cominciato a versare contributi dal 1 gennaio 1996 – sono stati rivisti al ribasso. Per questo potrebbe essere utile avere un’idea, a seconda dell’età e del reddito, sull’importo della pensione che si maturerà al termine dell’età lavorativa. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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