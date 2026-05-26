Uomini e Donne nasce una nuova coppia | Ciro ha scelto Elisa

Oggi, durante la puntata di Uomini e Donne, Ciro Solimeno ha annunciato di aver scelto Elisa Leonardi come sua compagna. Il tronista ha espresso i suoi sentimenti, dichiarando di preferirla rispetto a Martina Calabrò. La scena si è svolta in modo diretto, con Ciro che ha comunicato la decisione davanti alle telecamere. La puntata si è conclusa con la coppia che si è abbracciata, segnando l'inizio di una nuova relazione.

(Adnkronos) – Ciro Solimeno ed Elisa Leonardi sono la nuova coppia di Uomini e Donne. Oggi, lunedì 26 maggio, è andata in onda la scelta del tronista, che ha confessato i suoi sentimenti per Elisa, preferendola a Martina Calabrò. La prima a entrare in studio è stata proprio la corteggiatrice Martina. Dopo averle comunicato la. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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Uomini e Donne, Trono Classico - La scelta di Sara

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