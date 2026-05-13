Uomini e Donne anticipazioni | Ciro ha scelto Elisa

Da ildifforme.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nelle registrazioni della puntata finale del trono di Ciro Solimeno, avvenute ieri, si è assistito alla sua scelta tra le corteggiatrici. Ciro ha deciso di puntare su Elisa, la donna con cui ha deciso di proseguire la conoscenza. La puntata si è conclusa con il momento della scelta, che è stato registrato in vista della messa in onda.

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Una scelta dettata dal cuore.Ciro Solimenoè giunto alla fine del suo percorso aUomini e Donne,programma condotto da Maria De Filippi. Il ragazzo era tornato nel reality dopo la rottura con Martina De Ioannon. E proprio ieri ci sono state le registrazioni della puntata finale del suo trono, durante la quale il campanoha annunciato la sua scelta.A dare le anticipazioni è stato Lorenzo Pugnaloni. Ciro Solimenoè arrivato alla fine del suo percorso aUomini e Donne:il ragazzo campano ha scelto Elisa, la 23enne siciliana, che aveva precedente confessato di non credere di essere la preferenza. Secondo quanto riportato da Pugnaloni la puntata è stata molto emozionante: Ciro dopo aver rivisto i momenti con entrambi le corteggiatrici si è commosso.🔗 Leggi su Ildifforme.it

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Uomini E Donne, Ipotetiche Puntate: Ciro Sceglie Elisa!

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