Uomini e donne Martina Calabrò furiosa dopo la non scelta | la segnalazione choc

Uomini e donne chiuderà i battenti a fine maggio sui teleschermi di Canale 5. Nelle scorse ore negli studi Elios di Cinecittà in Roma si è registrata una nuova registrazione del dating show. In questa circostanza è avvenuta la tanto attesa scelta di Ciro Solimeno. Secondo le anticipazioni riportate da Lorenzo Pugnaloni sul web si apprende che il tronista napoletano ha scelto Elisa come sua compagna di vita. La corteggiatrice ha detto di sì, tanto che i due si sono baciati sotto una cascata di petali rossi. Niente da fare per Martina Calabrò, che era stata data come scelta di Ciro. Proprio la corteggiatrice avrebbe avuto una reazione sopra le righe per non essere stata la preferita del napoletano.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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