Uomini e Donne quando andrà in onda la scelta di Ciro Solimeno ed Elisa Leonardi

La puntata di Uomini e Donne dedicata alla scelta di Ciro Solimeno e Elisa Leonardi sarà trasmessa prossimamente. La decisione segue un percorso che ha coinvolto diversi mesi, durante i quali i due protagonisti hanno partecipato a discussioni e incontri, con alcuni ritorni e colpi di scena. La stagione del programma sta per concludersi con questo momento, molto atteso dal pubblico. La data precisa della messa in onda non è ancora stata comunicata.

La stagione di Uomini e Donne sta per chiudersi con uno dei momenti più attesi dal pubblico: la scelta di Ciro Solimeno, un percorso che ha attraversato mesi di discussioni, chiarimenti, ritorni inaspettati e colpi di scena. Il tronista napoletano, arrivato nello studio di Maria De Filippi dopo la fine della relazione con Martina De Ioannon, ha finalmente deciso con chi uscire dal programma, regalando al pubblico una scelta intensa e molto curata nei dettagli. Ora l’attenzione è tutta rivolta alla messa in onda: quando vedremo in TV il momento in cui Ciro sceglie Elisa Leonardi? Qual è la data prevista? Come si è svolta la scelta? E cosa dobbiamo aspettarci dall’ultima settimana di programmazione? Scopriamolo insieme. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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Uomini e Donne quando andrà in onda la scelta di Flavio Ubirti

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